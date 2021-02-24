Очередная вспышка острой кишечной инфекции в Дагестане

За последние месяцы в Дагестане то и дело возникают вспышки кишечных инфекций. Ранее с этим столкнулись Буйнакский и Хунзахский районы, а с 22 февраля массовое отравление началось и в Каспийске. За последние два дня зарегистрировано 29 обращений, из которых 26 — дети разного возраста. Самому младшему пациенту всего три месяца. 19 из обратившихся направлены в Махачкалинский стационар. Состояние больных оценивается врачами как лёгкой и средней тяжести. На данный момент ГУ МЧС по Дагестану обеспечивает каспийчан водой. Причина вспышки инфекционного заболевания выясняется.

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