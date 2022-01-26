Как мы знаем, вчера, 25 января, Глава Дагестана Сергей Меликов на совместном заседании регионального штаба по догазификации Дагестана и штаба по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ республики еще раз поднял очень важную для республики тему распространения коронавируса и принимаемых мер для его недопущения. Это говорит о том, что проблема очень серьезная и ей уделяется большое внимание.
Как было отмечено на заседании, очередная волна коронавирусной инфекции уже дошла до Дагестана, и в этой связи мы должны быть более сознательными и предостеречь себя от этой напасти. Те рекомендации, которые в унисон звучат из уст врачей, должны быть нами услышаны. В регионе уже имеются случаи заболевания «омикрон»-штаммом. И тот факт, что по показателям заболеваемости по сравнению со Ставропольским краем в нашем регионе положение лучше, ничуть не должен нас расслаблять. Рекомендации Роспотребнадзора мы должны соблюдать и не забывать о них. И, если нет противопоказаний, наиболее эффективным методом обезопасить себя является своевременная прививка от коронавирусной инфекции, по крайней мере, если даже болезнь и настигнет тебя, последствия могут быть незначительными.
Очередная волна коронавируса уже дошла до нас
Как мы знаем, вчера, 25 января, Глава Дагестана Сергей Меликов на совместном заседании регионального штаба по догазификации Дагестана и штаба по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ республики еще раз поднял очень важную для республики тему распространения коронавируса и принимаемых мер для его недопущения. Это говорит о том, что проблема очень серьезная и ей уделяется большое внимание.