Очередная волна коронавируса уже дошла до нас

Как мы знаем, вчера, 25 января, Глава Дагестана Сергей Меликов на совместном заседании регионального штаба по догазификации Дагестана и штаба по устойчивому экономическому развитию предприятий энергетики и ЖКХ республики еще раз поднял очень важную для республики тему распространения коронавируса и принимаемых мер для его недопущения. Это говорит о том, что проблема очень серьезная и ей уделяется большое внимание.

Как было отмечено на заседании, очередная волна коронавирусной инфекции уже дошла до Дагестана, и в этой связи мы должны быть более сознательными и предостеречь себя от этой напасти. Те рекомендации, которые в унисон звучат из уст врачей, должны быть нами услышаны. В регионе уже имеются случаи заболевания «омикрон»-штаммом. И тот факт, что по показателям заболеваемости по сравнению со Ставропольским краем в нашем регионе положение лучше, ничуть не должен нас расслаблять. Рекомендации Роспотребнадзора мы должны соблюдать и не забывать о них. И, если нет противопоказаний, наиболее эффективным методом обезопасить себя является своевременная прививка от коронавирусной инфекции, по крайней мере, если даже болезнь и настигнет тебя, последствия могут быть незначительными.

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