Очередная школа-долгострой сдана в эксплуатацию

Педагогический коллектив Ортатюбинской школы из года в год демонстрирует высокие результаты в образовании. Теперь коллективу предоставилась возможность проводить уроки в новой школе, открытие которой состоялось 25 декабря. На мероприятии присутствовали многочисленные гости, в числе которых глава МО «Ногайский район» Мухтарбий Аджеков. Руководитель муниципалитета отметил, что открытие новой школы жители села ждали более десяти лет. Новая школа располагает всем необходимым и особую благодарность глава выразил подрядной организации ООО «Гранит». После официальной части мероприятии, начался концерт.

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