Очередная победа Расула

Очередной победой порадовал любителей дзюдо агульский спортсмен, ученик 9 класса Тпигской СОШ Малагусейнов Расул. Он принял участие в Первенстве республики по дзюдо, которое прошло в селе Магарамкент с 13 по 15 декабря.

Этот турнир прошел среди учащихся ДЮСШ (юноши 2004-2005 г.р.) на призы Ф.З.Ахмедова, главы МР «Магарамкентский район».

Турнир собрал множество команд со всей республики, где каждый участник проявил волю к победе.

Расул выступил в весовой категории 60 кг. На турнире он провел пять схваток и из каждой вышел победителем.

Малагусейнов Расул неоднократный победитель и призер различных соревнований. Помимо волевых качеств самого спортсмена, это заслуга также и его тренеров Магомеда Баджаева и Рамазана Байрамова, а также родителей: отца Малагусейни Малагусейнова и матери Салихат Малагусейновой, с чем мы их и поздравляем.

Алена Магомедова