Очередная партия гуманитарной помощи отправилась нашим бойцам из Каякентского района

Накануне очередная партия гуманитарной помощи для российских военнослужащих отправилась из Каякентского района.

Груз доставят на двух автомашинах. В подготовке гуманитарной помощи приняли участие депутат Народного Собрания РД Курбан Габибов, глава села Первомайск Муса Курбанов и жители села. Курбан Габибов передал автомобиль УАЗ для мобилизованных земляков. Во внедорожник загрузили посылки, которые собрали жители села. Это теплые вещи, продукты и средства первой необходимости. Ещё один газель гуманитарной помощи собрали для наших бойцов учреждения образования района. Они собрали и передали продукты, медикаменты и свои письма пожелания для наших бойцов.

Глава района Магомед Эльдерханов поблагодарил всех тех, кто оказал содействие и помощь, так как бойцам на передовой будет приятно получить заботливо собранные вещи первой необходимости.

«Каждая такая посылка – это напоминание нашим ребятам о том, что дома в них верят и ждут с Победой!» — отметил Магомед Эльдерханов.