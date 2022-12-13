Очередная партия гуманитарной помощи от фонда «Чистое Сердце» доставлена участникам СВО

Благотворительная акция «Посылка из дома» прошла совместно с Управлением образования г. Махачкалы. В ней приняли участие 25 учебных заведений Махачкалы, Кизилюрта, посёлков Ленинкент, Богатырёвка, Шамхал, Новый Кяхулай, включая спортивная школа «Скорпион» и махачкалинский детский сад №88.

Объединившись в добром порыве поддержать российских солдат, участвующих в СВО, учащиеся школ, гимназий и лицеев под руководством педагогов собрали посылки для солдат.

В каждой из таких «посылок из дома» только самое необходимое. Также в каждую посылку были вложены письма с рисунками со словами поддержки от учеников.

Фура с 40 тоннами гуманитарной помощи прибыла в Севастополь, а оттуда благотворительные посылки были доставлены солдатам.

Пусть эта поддержка будет во благо всем, кто в данный момент несёт службу, подарив сил, терпения, надежды и веры в лучшее.