Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Дагестана в Запорожскую область

Дагестанская делегация посетила Запорожскую область, где недавно прошёл референдум, чтобы доставить очередную партию гуманитарного груза.

На этот раз местным жителям и военным из Дагестана передали около 40 тонн продовольствия, питьевой воды и бытовых принадлежностей первой необходимости.

В Мелитополе делегацию встретил замдиректора департамента внутренней политики Запорожской области Андрей Бучков, который выразил благодарность за оказанную помощь: «Запорожская область очень благодарна всем, кто помогает, привозит гуманитарную помощь, в которой она сейчас так нуждается. Мы благодарим Гаджимагомедова и фонд «Инсан», который передал такое большое количество гуманитарной помощи».

Как рассказал Магомед Гаджимагомедов с февраля по октябрь этого года, он доставил почти 70 фур гуманитарного груза по 20 тонн в каждой. Отметим, что Дагестан с начала СВО отправил уже более 234 тонн гуманитарного груза в районы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.