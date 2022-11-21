Очередная партия гуманитарной помощи дагестанским бойцам была направлена в зону СВО из Махачкалы

С территории 102-ой отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии города Махачкалы была отправлена очередная партия гуманитарного груза дагестанцам, которые находятся в зоне СВО.

По словам советника Главы Дагестана Наипа Сепиханова, работа по отправке гуманитарной помощи военнослужащим ведётся по поручению руководителя Дагестана. В состав гуманитарной партии вошли предметы первой необходимости, элементы экипировки и утепленная форма.

«Посылки со всем необходимым для наших военных по своей личной инициативе организовал глава Хасавюртовского района», — сказал Сепиханов.

Работа в данном направлении будет продолжена.