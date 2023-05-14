Очередная «Парта Героя» в честь Мурада Гаджиева появилась в Нечаевской СОШ №1

Очередную «Парту Героя» открыли на днях в Нечаевской СОШ №1 Кизилюртовского района. На этот раз она была посвящена в честь выпускника школы Мурада Нурмагомедовича Гаджиева, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Почетное право сесть за парту Героя представилось отличникам учебы Ахмеду Магомедову и Расулу Абдулманапову. Также в память о Мураде Гаджиеве ученики 5 «г» класса во дворе школы посадили дерево.

«Память о погибших – долг каждого живущего. Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно!», — заключила заместитель директора по воспитательной работе Раисат Писирханова.