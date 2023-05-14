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Очередная «Парта Героя» в честь Мурада Гаджиева появилась в Нечаевской СОШ №1

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Очередную «Парту Героя» открыли на днях в Нечаевской  СОШ №1 Кизилюртовского района. На этот раз она была посвящена  в честь выпускника школы Мурада Нурмагомедовича Гаджиева, погибшего  в ходе выполнения специальной военной операции  на территории Украины.

Почетное право сесть  за парту Героя  представилось  отличникам учебы Ахмеду Магомедову и Расулу Абдулманапову. Также в память о Мураде Гаджиеве ученики 5 «г» класса во дворе школы посадили дерево.

«Память  о погибших – долг каждого живущего. Забыть прошлое – значит предать память  о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно!», — заключила  заместитель директора по воспитательной работе Раисат Писирханова.

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