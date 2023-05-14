Очередная группа призывников отправилась из Магарамкентского района служить в рядах Вооружённых сил РФ

На территории военкомата муниципалитета новобранцев торжественно проводили в путь. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации района Марта Абдуллаева, военный комиссар района Эльман Гаджиев, председатель Общественной палаты района Агадаш Нагметуллаев, председатель Союза ветеранов-афганцев в районе, ветеран Афганской войны Габбидин Алиев, ветеран — участник Афганской войны — глава сп «село Советское» Эмирага Асваров, сотрудники военкомата, родители призывников и СМИ района.

К призывникам с напутственными словами обратились: Эльман Гаджиев, Агадаш Нагметуллаев, Эмирага Асваров. Ребятам пожелали с честью и достоинством служить в рядах ВС РФ, чтобы ими гордилась Родина, родные, земляки.

Молодые люди получили сим-карты — безлимитки, чтобы всегда быть на связи с родными. Призывники отметили готовность служить Отечеству.

Родные, которые пришли провожать ребят рассказали, что они потомки дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне и с достоинством будут служить Родине.