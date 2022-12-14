Очередная группа призывников из Новолакского района отправилась на службу в армию

Призывники из сел Банайюрт, Гамиях, Новокули Новолакского района с очередной группой новобранцев со сборных республиканских пунктов отправились в армию. На призывном пункте ребят-призывников обеспечивают комплектом зимней формы одежды.

В связи со слабой призывной кампанией и страхами возможной отправки в зону СВО, с призывниками и их родителями неоднократно проводились разъяснительная работа специалистами военно-учетных столов.

Кроме того, осенний призыв на срочную службу в ВС РФ никак не связан с проведением специальной военной операции по денацификации Украины. Срочники будут служить только на территории России, а по окончании службы будут уволены и вернутся домой. Когда ребятам и их родителям приводят примеры того, что призывники из весенней кампании не направлены в зону СВО, они начинают с доверием относиться. Ребята с хорошим настроением отбыли в свои войсковые части. Проводить их на сборные пункты пришли самые близкие и родные, товарищи и представители власти.