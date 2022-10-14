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Очередная группа мобилизованных из Новолакского района направлена в учебные центры

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Накануне еще одна группа резервистов сформирована в военном комиссариате по городу Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам.

Проводить ребят, которые получили повестки и сразу явились в Военкомат, прибыли глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов, помощник прокурора МО Имран Ибрагимов, главный специалист по мобилизационной работе МО Адам Баймурадов и другие.

Ребятам на местах вручили комплекты со спальными мешками и помогли с амуницией.

«Сегодня наша Родина нуждается в отважных, амбициозных ребятах, уверенных в себе и своих силах. Ребята, которые принимают такие взвешенные и серьезные решения – отправиться в зону спецоперации, безусловно, заслуживают уважения, гордости и решения любых их вопросов», — отметил глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов.

Напомним, в районе ведется разъяснительная работа, подключены главы сел, депутаты, представители различных учреждений и организаций.

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