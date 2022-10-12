Очередная группа мобилизованных из Хасавюртовского района направлена на сборные пункты

Сегодня, 12 октября, очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направлена на сборные пункты.

Отметим, что в рамках объявленной частичной мобилизации в Хасавюртовском районе продолжается работа по обеспечению явки резервистов на пункт приёма и сбора граждан военного комиссариата и очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направлена на сборные пункты.

Из числа прибывших, сформированная команда в сопровождении работников военного комиссариата направлена в Дагвоенкомат. Группу мобилизованных от имени главы муниципалитета Арсланбека Алибекова и Военкома РД, напутствовали и вручили предметы первой необходимости, заместитель главы администрации района, Имампаша Бакиев и военком Абакар Давудов.

Отметим, что власти района совместно с территориальным военкоматом активно проводят организованную работу по проведению частичной мобилизации граждан района.