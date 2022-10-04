Очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района отправилась на сборные пункты

В выходные в рамках объявленной частичной мобилизации в Хасавюртовском районе продолжается работа по обеспечению явки резервистов на пункт приёма и сбора граждан военного комиссариата и очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направлена на сборные пункты.

Из числа прибывших, сформированная команда в сопровождении работников военного комиссариата направлена в Дагвоенкомат.

Группу мобилизованных от имени Главы МР Арсланбека Алибекова и Военкома РД, напутствовали заместитель главы администрации района, Исмаил Шаипов, военком Абакар Давудов.

Отметим, что власти района совместно с территориальным военкоматом активно проводят организованную работу по проведению частичной мобилизации граждан района.