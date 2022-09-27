Очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направлена на сборные пункты

В рамках объявленной частичной мобилизации в Хасавюртовском районе продолжается работа по обеспечению явки резервистов на пункт приёма и сбора граждан военного комиссариата.

На шестой день с начала объявления частичной мобилизации, в сопровождении глав сельских поселений и начальников военно-учетных столов прибыли группа резервистов. Из числа прибывших, сформированная команда в сопровождении работников военного комиссариата направлена в Дагвоенкомат.

Отметим, что власти района совместно с территориальным военкоматом активно проводят организованную работу по проведению частичной мобилизации граждан района.