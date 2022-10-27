Очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направлена на сборные пункты

В рамках объявленной частичной мобилизации в Хасавюртовском районе продолжается работа по обеспечению явки резервистов на пункт приёма и сбора граждан военного комиссариата и очередная группа мобилизованных граждан Хасавюртовского района направляется на сборные пункты.

Сегодня, из числа прибывших, сформированную команду мобилизованных от имени руководителя района Арсланбека Алибекова и Военкома РД, провожали и напутствовали заместитель главы администрации Имампаша Бакиев, заместитель начальника МКУ ФК спорта, Вахит Касимов, военком Абакар Давудов.

Также от главы муниципалитета Арсланбека Алибекова и жителей поселений мобилизованным были вручены подарочные наборы с предметами первой необходимости, включая теплые носки от жителей, спальные мешки и коврики и др.

Отметим, что власти района совместно с территориальным военкоматом активно проводят организованную работу по проведению частичной мобилизации граждан района.