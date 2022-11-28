Очередная фура с гуманитарной помощью отправлена благотворительным фондом «Чистое сердце» в зону СВО

К акции «Посылка солдату» подключились неравнодушные граждане, в том числе школьники Махачкалы, которые написали бойцам тёплые трогательные письма с добрыми пожеланиями.

«Спасибо за такую нужную и важную работу фонду «Чистое сердце» и другим нашим организациям, которые всегда рядом с дагестанцами в самые трудные минуты, как это было, например, во время пандемии.

Сегодня они организовывают праздники для детей-сирот, поддерживают развитие спорта и совершают ежедневно множество других добрых дел.

Уверен, бойцам на передовой будет приятно получить заботливо собранные вами вещи первой необходимости. Каждая такая посылка – это напоминание нашим ребятам о том, что дома в них верят и ждут с Победой!» — сказал Глава Дагестана Сергей Меликов на своем телеграм-канале.