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Очередная фура с гуманитарной помощью отправлена благотворительным фондом «Чистое сердце» в зону СВО

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К акции «Посылка солдату» подключились неравнодушные граждане, в том числе школьники Махачкалы, которые написали бойцам тёплые трогательные письма с добрыми пожеланиями.

«Спасибо за такую нужную и важную работу фонду «Чистое сердце» и другим нашим организациям, которые всегда рядом с дагестанцами в самые трудные минуты, как это было, например, во время пандемии.

Сегодня они организовывают праздники для детей-сирот, поддерживают развитие спорта и совершают ежедневно множество других добрых дел.

Уверен, бойцам на передовой будет приятно получить заботливо собранные вами вещи первой необходимости. Каждая такая посылка – это напоминание нашим ребятам о том, что дома в них верят и ждут с Победой!» — сказал Глава Дагестана Сергей Меликов на своем телеграм-канале.

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