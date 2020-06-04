Объявлен Всероссийский конкурс среди детей и молодежи на создание новой официальной песни фестиваля #ВместеЯрче

Федеральный оргкомитет Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче приглашает детей и молодежь принять участие в конкурсе на создание новой официальной песни.

В 2020 году фестивалю исполняется 5 лет, с каждым годом становится все больше участников и реализуются все новые и новые инициативы, а значит – нужна и новая песня, которая будет вдохновлять и объединять всех участников мероприятий #ВместеЯрче.

По традиции фестивальная песня исполняется по всей стране на городских и районных праздниках, при проведении тематических мероприятий в школах и вузах, детских садах, а также на Молодежном дне крупнейшего в нашей стране международного форума в области развития энергетики – «Российская энергетическая неделя» (РЭН). В 2018 и 2019 году на форуме к исполнению официальной песни фестиваля присоединялись министр энергетики России и министр высшего образования и науки России.

Организаторы ждут заявок от авторов, которые не только сами придумают слова и музыку, а также исполнят песню и опубликуют видеоролик исполнения на платформе YouTube с хештегом #ВместеЯрче_Песня2020.

Прием работ на конкурс осуществляется с 01 июня по 25 сентября 2020 года, заявки оформляются согласно условиям Положения о конкурсе и в электронной форме: http://fondsmena.ru/vmesteyarche/.

Возраст участников конкурса от 7 (семи) до 35 (тридцати пяти) лет. По решению оргкомитета к участию могут быть допущены заявки от участников более старшего или младшего возраста.

Конкурс состоит из двух этапов: экспертная оценка и финал, в который войдут не более 10 лучших песен по мнению экспертов. Финал состоится 16 октября на площадке Молодежного дня #ВместеЯрче форума РЭН в Москве и пройдет также в два этапа. Вначале в формате открытого и публичного обсуждения видеороликов с песнями при участии студенческого сообщества и молодых специалистов отраслевых компаний будут выбраны лучшие 3 песни, а затем, окончательный выбор победителя из 3-х лучших песен сделает Министр энергетики Российской Федерации.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте фестиваля #ВместеЯрче в разделе «Конкурсы»: https://вместеярче.рф/konkursi/.