Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVI Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».

На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс «Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты оргкомитета.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе

2019 – сентябре 2020 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов – политика и экономика».

2. «Вызов – портрет современника».

3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов – 75-летие Великой Победы».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете. Сроки подачи работ — до 10 октября 2020 г.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 г. в Москве. По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса

(по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики

творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат медали и дипломы Роспечати.

Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com, polodiychuk@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,

Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.

Международный пресс-клуб – Федеральный оргкомитет Конкурса