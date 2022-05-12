В Республике Татарстан в 2022 году объявлен традиционный Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» (далее — Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» при содействии Федерального агентства по делам национальностей, с целью популяризации и сохранения национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В Конкурсе могут принять участие редакции средств массовой информации Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке.

Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами по шести номинациям (1 место — 100 тысяч рублей, 2 место — 70 тысяч рублей, З место — 50 тысяч рублей). Гран-при — 500 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса запланирована в г. Казань в четвертом квартале 2022 года.

В связи с цифровой трансформацией медиаотрасли заявки с этого года преимущественно принимаются в электронном виде на платформе сервиса «Мои субсидии» (далее — Сервис) либо на бумажном носителе (заверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии)). Доступ к функциям Сервиса для заявителей осуществляется через сайт в сети «Интернет» по адресу: https://subsidiya.tatar.ru/ или https://subsidiya.tatarstan.ru, либо через мобильное приложение в соответствии с соглашением об использовании Сервиса, опубликованным в Сервисе.

В случае подачи заявки на бумажном носителе заявки принимаются Организатором по адресу: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Декабристов, 2, б этаж, 608 кабинет, отдел СМИ, нарочно или почтой с пометкой «Конкурс «Многоликая Россия». Телефон для справок: 8(843) 570-31-12, e-mail: mnogolikayaRT@mail.ru (Положение Конкурса размещено на сайте www.tatmedia.tatarstan.ru в разделе «Новости» / «Конкурсы и проекты»).