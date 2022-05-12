В рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализуется проект «Цифровые профессии» (далее – Проект). Проект нацелен на решение приоритетных задач государства в области подготовки кадров для цифровой экономики.

14 апреля 2022 года объявлен набор на обучение по проекту «Цифровые профессии», который позволяет получить дополнительное IT-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно жителям всех регионов России старше 16 лет.

Для пользователей уже доступно 25 курсов: «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Каталог образовательных программ и курсов будет регулярно пополняться по мере рассмотрения заявок, которые принимаются до конца года.

Данные курсы проводят такие компании и организации, как: ООО «Яндекс», «Нетология», GeekBrains, Университет «Иннополис», Центр образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках проекта освоить новую специальность в сфере информационных технологий в этом году смогут более 50 тысяч человек.

Категории граждан, которым государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения:

· 50% скидка, если у гражданина зарплата ниже среднего по региону;

· 50% студентам высших учебных заведений, техникумов и колледжей;

· 50% работникам бюджетных организаций, в том числе государственные или муниципальные учреждения, Автономные некоммерческие организации, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления субъекта РФ;

· 75% родителям с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону и 50% с зарплатой выше средней;

· 75% безработным, которые не состоят на учете в центре занятости.

Полностью бесплатно, то есть со скидкой 100%, пройти обучение могут инвалиды, безработные, стоящие на учёте в центре занятости. Слушателям курсов, успешно завершившим обучение, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с занесением в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и повышении квалификации.

Более подробно ознакомиться с информацией о проекте можно на сайте https://profidigital.gosuslugi.ru/ и по номеру горячей линии проекта: 8 800 505-20-35.