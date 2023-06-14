Разное

Объявлен конкурс на должность руководителя Дирекции по развитию жилищного строительства в Дагестане

Оставить комментарий

Минстрой Республики Дагестан в поисках директора для нового подведомственного учреждения. Оно создано путем объединения Дирекции молодёжных жилищно-строительных программ и ГКУ «Жилище».

Основным направлением в работе станет ведение очередности по обеспечению жильем молодых семей, инвалидов и отдельных категорий населения.

Вместе с тем к числу приоритетных задач будут отнесены вопросы комплексного развития территорий.

Новосозданная дирекция находится по адресу г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 58.

Принять участие в конкурсе могут граждане России с высшим образованием и профессиональным стажем не менее 5 лет.

Прием документов продлится до 3 июля 2023 года по адресу пр-т Имама Шамиля 58, 3-й этаж, кабинет 305.

Подробнее по номеру: 8(8722) 51-73-14 (контактное лицо– Гусейнова Элени Мирзабековна) и на сайте

Также читают:

Можно ли заразиться вирусом COVID-19 через пищу?
Чулле луф
Центр к 100-летию Гейдара Алиева открылся при фили...
Коллективу Минцифры Дагестана представили нового р...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *