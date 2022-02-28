Объявлен конкурс лучших рэп-композиций «Sunrise»

Комитет по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания впервые проводит Международный фестиваль «Территория мира».

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля 2021 г. в с. Фиагдон, РСО-Алания.

В рамках Международного фестиваля «Территория мира» объявляется музыкальный конкурс «Sunrise» на лучшее исполнение музыкальной хип-хоп композиции.

В конкурсе могут принимать участие, как отдельные авторы, так и творческие коллективы со всего Северо-Кавказского федерального округа. Заявки принимаются в срок до 15 апреля 2022 года.

Для участия в конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты konkurs@kpmk15.ru заявку и аудиофайл длительностью от 1 до 5 минут, либо загрузить композицию на специальный сайт www.sunrise2022.tilda.ws.

Аудиофайл должен содержать музыкальную композицию в жанре хип-хоп, посвященную пацифистской и гуманистической тематике.

10 лучших, по мнению конкурсной комиссии, участников примут участие в заключительном гала-концерте в рамках фестиваля «Территория мира». Концерт станет финальным этапом конкурса, по итогам которого будут выбраны 3 победителя. Для трех победителей устанавливаются премии в размере 50 тыс. руб., 30 тыс. руб. и 15 тыс. руб.

В состав конкурсной комиссии войдут Карэн Коджоян (JAH-FAR), Арсен Гаглоев (МанТана) и другие представители музыкального сообщества и органов государственной власти.

Положение о фестивале и условия проведения конкурса размещены на сайте http://kpmk.alania.gov.ru/news/1116.

Источник: Пресс-служба Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания