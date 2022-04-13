Объявлен конкурс грантов Главы Республики Дагестан в 2022 году

Совет по грантам Главы Республики Дагестан объявляет конкурс проектов на гранты Главы Республики Дагестан в 2022 году.

Прием документов на конкурс будет осуществляться с 20 апреля по 15 сентября 2022 года.

Гранты Главы Республики Дагестан выделяются для финансирования расходов на разработку и реализацию инновационных научно-исследовательских проектов, опытно-конструкторских разработок, оригинальных инновационных проектов и актуальных проектов в сфере образования, науки, культуры и искусства, средств массовой информации, спорта, экономики и управления, молодежной политики, поддержки малого предпринимательства и деятельности общественных объединений и за существующие достижения в указанных сферах.

Соискателями могут быть физические и юридические лица, работающие на территории Республики Дагестан.

Каждый участник конкурса, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить только одну заявку.