Обувное производство в Дагестане выходит на новый уровень

В Дагестане открываются две крупные фабрики по производству обуви. Первая — фабрика «ДОФ» — пятиэтажное здание, обладающее площадью в 6000 кв.м. и имеющее производственные мощности для выпуска 500 000 пар обуви в год. Фабрика позволит трудоустроить порядка 300 человек. Заработная плата, предлагаемая сотрудникам «ДОФ», — 25-50 тысяч рублей.

Данный производитель работает на рынке более 25 лет, и основной его ассортимент включает военную, армейскую обувь.

Фабрика «SERG» — двухэтажное здание и склад общей площадью в 5000 кв.м. Здесь производят мужскую обувь, но уже проводится работа для выпуска женской обуви. По итогам фабрика должна предоставить 150 рабочих мест, а объем производства будет составлять 600 000 пар в год.

Руководители предприятий планируют создать общежития для рабочих фабрик.