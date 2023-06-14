Обувная фабрика в Дагестане направит 50 млн рублей на расширение производства

Об этом в интервью порталу «Легпром России» заявил генеральный директор фабрики «БОФ» Мурад Джалаев. По его словам, уже разработана смета.

«Общий объем инвестиций по проекту составляет 50 млн рублей, но планируются и дополнительные инвестиции, полученные путем займа от Фонда развития промышленности, что дает нам возможность создания более 500 новых рабочих мест, в том числе 28 – высокопроизводительных.

Плюс ко всему реализация проекта гарантирует увеличение объемов выручки – на 50 млн рублей в год. А объем налоговых поступлений в бюджет будут увеличены на 32 млн рублей в год», — сказал руководитель фабрики.

«БОФ» – одно из пяти предприятий, входящих в состав Буйнакской обувной фабрики. Фабрика производит комплектующие – подошвы для женской, мужской и детской обуви.