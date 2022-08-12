В рамках реализации отдельного мероприятия федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» «АНО «Университет 2035» проведены мероприятия по обеспечению получения гражданами дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов.

Сообщаем о старте отбора слушателей на обучение в области искусственного интеллекта.

В 2022 году приступить к обучению по программам проекта смогут 2 375 человек. Обучение проходит на программах дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и смежных областях по следующим специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2022 года и будет проходить в дистанционном формате.

Прием заявок на участие в проекте реализован на сайте оператора проекта Университета 2035: https://2035.university/.

Контактное лицо для запроса дополнительной информации о проекте – представитель Университета 2035 Каменских Наталья, email: n.kamenskikh@2035.university.