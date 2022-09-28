Экономика

Обсуждение экспорта в ОАЭ состоится в рамках конференции «Экспортный навигатор 3.0»

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1 октября в городе Махачкала состоится конференция «Экспортный навигатор 3.0». Организатором мероприятия выступает Агенство по предпринимательству и инвестициям РД совместно с Центром поддержки экспорта Республики Дагестан.

В конференции примут участие не только представители профильных министерств и ведомств, но и субъекта малого и среднего бизнеса, работающие в сфере экспорта. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслана Абаскулиева, данное мероприятие проводится с целью оказания помощи предприятиям пищевой промышленности найти надежных партнёров на рынке ОАЭ, расширив тем самым географию торговли и увеличив продажи.

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