Обсуждение автономии Дагестана как новый этап развития республики обсудило Народное Собрание РД

14 января спикер парламента РД Хизри Шихсаидов провел круглый стол «Автономия Дагестана — новый этап в развитии национальной государственности народов республики». Обсуждение велось Народным Собранием РД.

Открывая мероприятие, Хизри Шихсаидов напомнил о том, что предстоящая неделя — праздничная для Дагестана, так как 20 января 1921 года принят Декрет об образовании Дагестанской АССР.

Спикер в своём ступительном слове коснулся всех важных и знакомых моментов в истории республики, озвучил имена деятелей, революционеров, защитников Отечества, чьи имена навсегда вписаны в историю Дагестана: Али-Гаджи Акушинского, Абусуфьяна Акаева, Уллубия Буйнакского, Махача Дахадаева и ряда других.

Хизри Шихсаидов также подчеркнул, что республика становилась в очень сложный военный и послевоенный период, однако вклад отдельных руководителей в разные исторические этапы в развитие республики позволил превратить Дагестан в регион с хорошей промышленностью, аграрной и легкой, развитым сельским хозяйством, скотоводством, виноградарством. В конце 20 века Дагестан представлял себя в качестве передовика по производству ряда продуктов.

Им были также затронуты этапы утверждения Конституции (1978 год), исходя из которой Дагестан — суверенное, единое, демократическое государство в составе РФ (редакция от 1994 года).

Также в рамках беседы выступили декан исторического факультета ДГУ и профессор Башир Булатов, директор Института истории, археологии, этнографии ДФИЦ РАН Махач Мусаев, заместитель председателя Общероссийского движения «Российский конгресс народов Кавказа» Деньга Халидов и многие другие.