Обсудили вопросы, связанные с майнинг-фермами

Сегодня, 7 февраля, прошло еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова с участием руководителей организаций и учреждений муниципалитета.

Говоря об оперативной обстановке в муниципалитете в сфере здравоохранения, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов проинформировал присутствующих о достижении показателя по вакцинации в 63% и спрогнозировал, что показатель к концу текущего месяца может достигнуть 70%. Также он отметил наличие необходимого лекарственного запаса в лечебном учреждении. Кроме того, главврач сообщил о наличии в больнице детской вакцины, которую они намерены применить только с согласия родителей.

По итогам выступления Багаудинова руководитель муниципалитета призвал не расслабляться и не сбавлять темпы по вакцинации, которые в последние дни недостаточны. Дело в том, что без учета городов лишь у некоторых муниципалитетов ниже показатели по вакцинации по сравнению с Агульским районом.

По линии электроснабжения в муниципалитете о текущей ситуации проинформировал руководитель районных электросетей Изамудин Шабанов, который сообщил об имеющих место быть нагрузках на электросети. “Мы на семи трансформаторных подстанциях повысили мощность трансформаторов. Осталось в селе Рича установить дополнительный трансформатор, тумбу уже установили”, — рассказал Шабанов.

Далее глава района Закир Каидов поинтересовался ситуацией в муниципалитете с майнинг-фермами. На что старший мастер участка сообщил, что на территории муниципалитета отсутствуют подпольные майнинг-фермы. “В основном проблемы аварийных отключений связаны с незаконными майнинг-фермами, которые потребляют очень большие мощности электроэнергии, и потом для бытовых нужд населения этой электроэнергии не хватает. У нас электросети не выдерживают. Линии и так перегружены. Потом люди еще умудряются вставить туда фермы, в результате чего страдает народ”, — напомнил руководитель муниципалитета и призвал пресекать незаконную деятельность.

Начальник ветеринарного управления по Агульскому району Ибрагим Магомедов рассказал о выявленной вспышке оспы овец в одном из фермерских хозяйств в Дербентском районе. По словам Магомедова, для предотвращения заражения на отгонных пастбищах привито около 16 тыс. голов мелкого рогатого скота. По поводу произошедшего руководитель ветеринарного управления заверил, что весной на летние пастбища без обследования, прививок и соответствующей документации никого не пустит.

Далее глава муниципалитета поднял вопрос отсутствия платы за вывоз мусора. По словам Закира Каидова, до сих пор вывоз осуществляется в большей части не за счет абонентов. “Многие даже не задумываются, как этот мусор вывозится. За весь 2021 год по Тпигу с физических лиц собрано 50 тыс. рублей, тогда как эта цифра соответствует лишь месячной норме. За нас этот мусор никто не будет убирать”, — сообщил руководитель муниципалитета, тем самым призвав соблюдать чистоту и наладить процесс оплаты за вывоз мусора из района.

Камиль Мирзоев