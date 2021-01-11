Обсудили вопросы профилактики и недопущения инфицирования КРС и МРС

Сегодня, 11 января, у главы Агульского района Закира Каидова состоялось первое в 2021 году еженедельное совещание с участием руководителей организаций и учреждений, функционирующих на территории муниципалитета.

В начале своей речи руководитель муниципалитета поблагодарил всех, кто участвовал в реализации различных проектов, исполненных в 2020 году, и помогал развивать район, и призвал со свежими силами продолжить работу для достижения более высоких целей.

«Рад всех вас видеть живыми и здоровыми, чтобы вместе решать и реализовывать все те задачи, которые будут перед нами поставлены. За все, что происходит в муниципалитете, мы в ответе: хорошее — это наши достижения, плохое — это наше упущение. Возникающие проблемы будем решать совместно», — сообщил Каидов.

Выслушав по традиции информацию об оперативной обстановке от представителей ОМВД, здравоохранения, МЧС и других организаций, которые отметили обстановку в муниципалитете спокойной, глава района более подробно остановился на вопросе профилактики и недопущения завоза инфекций КРС и МРС.

Начальник ветуправления по Агульскому району Ибрагим Магомедов, имея опасения по поводу заражения КРС и МРС на отгонных пастбищах и завоза скота для откорма и других целей жителями Агульского района, напомнил о необходимости проведения совместной работы ветеринарных служб и сельских администраций. Этому послужила также вспышка оспы на отгонных пастбищах Хунзахского района.

«У нас в районе не так много людей, занимающихся куплей-продажей скота. В выходные и праздничные дни они могут к нам обратиться. Составляем списки владельцев скота и согласно составленному плану будем проводить профилактические мероприятия по недопущению возникновения различных инфекций», — рассказал Магомедов.

Комментируя выступление руководителя ветуправления, Закир Каидов призвал не допустить бесконтрольного перемещения скота.

«Прививки делаются для того, чтобы обезопасить поголовье. Для человека, который зарабатывает выращиванием, куплей-продажей скота, заражение инфекционными болезнями принесет огромный убыток. И если это распространится на другие хозяйства, это очаг, с которым придется бороться всем вместе. Прививочные процедуры должны проходить на постоянной основе. Информацию до владельцев скота надо доводить всеми возможными путями. Это в их интересах», — заявил глава муниципалитета.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы, связанные с питанием в общеобразовательных учреждениях муниципалитета.

Камиль Мирзоев