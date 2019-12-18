Обсудили вопросы по обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий на территории республики

17 декабря провели заседание регионального Совета безопасности под руководством Главы РД Владимира Васильева. На повестке дня стоял вопрос по обеспечению безопасности в период проведения новогодних мероприятий в республике.



Выступая с докладом, и.о. министра внутренних дел Дмитрий Гутыря рассказал собравшимся о работе, проводимой министерством в целях обеспечения безопасности граждан в праздничные дни.

По всей республике будет проводиться мониторинг по выявлению нарушителей, и это будет контролировать созданная рабочая группа министерства и оперативный штаб.

В праздничный период будет усилено видеонаблюдение в общественных местах, а также будет проводиться патрулирование улиц.

Охрану граждан и правопорядок обеспечат в эти дни более девяти тысяч сотрудников силовых структур.

Глава республики Владимир Васильев выразил уверенность, что с поставленной задачей по охране покоя граждан и правопорядка ведомство справится достойно.

Об обеспечении противопожарной безопасности доложил руководитель МЧС по РД Н. Казимагомедов, подчеркнув, что МЧС в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

Руководителям ведомств и муниципалитетов начальником МЧС было предложено на местах организовать дежурства и назначить ответственных лиц за организацию новогодних праздников.

На заседании Совета безопасности РД также подвели итоги текущего и наметили задачи на будущий год. С докладом по этому вопросу выступил заместитель Председателя Правительства Рамазан Джафаров.

Подведя итоги, глава региона Владимир Васильев отметил, что в 2020 году перед нами стоят большие задачи, касающиеся обеспечения безопасности граждан. Глава поблагодарил Совет безопасности и нацелил на выполнение намеченных на 2020 год задач.