Обсудили вопросы образования

Сегодня, 13 апреля, совещание у главы Агульского района началось с обсуждения оперативной обстановки в муниципалитете, в том числе и по коронавирусу.

Краткий отчет о ситуации с коронавирусом в районе представил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов, который сообщил о проводимом наблюдении над двумя жителями Агульского района, прибывших из-за пределов республики. «Анализы мы у одного взяли в пятницу, результатов пока нет. Второй на самоизоляции на десятые сутки будем брать у него анализы», — рассказал Курбанмагомедов.

Представитель ОМВД подтвердил данную информацию и сообщил, что они тоже держат под контролем информацию о вновь прибывших.

Представитель МЧС рассказал о проводимых плановых мероприятиях, в том числе и по дезинфекции общественных мест. Так, дезинфицирующим средством обработано около 27 тыс. кв.м.

Начальник ветеринарного участка Ибрагим Магомедов рассказал о сложностях с отправкой проб крови в лаборатории, связанных с отсутствием маршрутного транспорта. Также он напомнил о необходимости сопроводительной документации для вывоза голов КРС и МРС за пределы района. «В пятницу ночью я писал сопроводительную, пусть со мной или с другим сотрудником свяжутся, кому это необходимо, проблем нет», — сообщил руководитель ветучастка.

На совещании прозвучало, что маршрутники стали ездить по одному в день, в связи с этим люди запутались в графиках их отправки. На что глава района дал поручение опубликовать для населения график отправки маршруток.

По организации и проведению дистанционного обучения в школах выступил начальник отдела образования Абдулахад Магомедов. «После совещания с директорами школ работа с мертвой точки сдвинулась, во всех школах работа в этом направлении организована: расписание и время проведения занятий выставлены на сайт, мониторинг мы проводим и отправляем отчет в Минобрнауки. Срывов пока нет, бывают некоторые проблемы, связанные с отключением света», — рассказал Магомедов.

Глава муниципалитета напомнил о разработке мер поддержки семей воспитанников детских дошкольных учреждений, находящихся в трудном материальном положении. Разработка этого вопроса была адресована начальнику финотдела Файзуле Амаеву, который сообщил, что держит связь с коллегами из других районов и будет действовать по ситуации. Начальник финотдела также сообщил, что в ближайшие дни заработная плата для муниципальных организаций района поступит на их счета.

Начальник отдела сельского хозяйства Низам Исаев в своем отчете рассказал о завершающейся окотной кампании и весенне-полевых работах. «Окотная кампания близится к завершению и составляет 95 процентов. Был на выходных в КФХ «Восход» и МУП «Агульский». Посевные работы завершены, в МУП «Агульский» пробурили скважину глубиной 200 метров, тем самым обеспечив хозяйство пресной водой. В начале мая планируем перегон животных», — проинформировал Исаев.

Комментируя информацию, Закир Каидов попросил начальника отдела сельского хозяйства в ближайшее время запланировать совещание с руководителями МУПов. «Мы ставили задачи всем руководителям МУПов, чтобы они показали динамику. Некоторых поменяли, еще будем менять. Если динамики не будет, их тоже будем менять. Нам нужна динамика. Нужно показывать прирост», — заявил глава района. В продолжение темы сельского хозяйства Каидов сообщил о намерении посадить сельскохозяйственные культуры на пустующих пашнях, расположенных в муниципалитете, отметив, что готовые купить товар уже имеются.

Главой района также был затронут вопрос, связанный с транспортным налогом. «По предварительной информации у нас в районе на учете есть такие транспортные средства, владельцы которых даже не жители и не выходцы из этого района», — сообщил руководитель муниципалитета.

Камиль Мирзоев