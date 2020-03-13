Обсудили вопросы собственников коммерческой недвижимости после проведения кадастровой оценки

11 марта в рамках круглого стола обсудили проблемы кадастровой оценки коммерческой недвижимости. Инициатором проведения встречи был бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов и Дагтехкадастр.

Уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что были случаи повышения кадастровой стоимости коммерческих объектов после проведения оценки. Он добавил, что в случае существенного ее увеличения, владельцы такой недвижимости могут обратиться с претензией для снижения стоимости, а значит и размера налога. Пересмотр стоимости происходит в течение месяца после обращения заявителя.

Проведение кадастровой оценки помогает выявить и исправить неточности в характеристиках объектов, что позволит исключить несправедливое налогообложение. Об этом сообщил замдиректора Дагтехкадастра Заур Клычев.

На встрече присутствовали собственники коммерческих объектов, которые заявили о необходимости составить конкретный перечень документов, необходимый в исправлении ошибок.

Предпринимателей призвали не откладывать подачу заявления в случае обнаружения неточностей в кадастровой оценке.