Обсудили финансирование по нормам ислама

Развитие в Дагестане системы финансирования по нормам ислама обсудили в рамках пресс-конференции Хаджи-Мурада Абашилова. Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана отметил, что в некоторой части потребительского кредитования в республике представлено исламское финансирование. Его особенность в том, что исламское финансирование исключает штрафы и неустойку, а также исключает дополнительные риски. За основу развития исламского финансирования в регионе взяты финансовые инструменты, запущенные банком «Ак Барс». По словам Хаджи-Мурада Абашилова, для развития данного финансового вида необходима практика, которая будет способствовать росту востребованности исламского финансирования.

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