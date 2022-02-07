Обстановка разряжается

Как мы видим, статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией с ее новым «омикрон» штаммом идет на спад. Выздоровевших также больше. Хотя все еще показатели подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом достаточно высокие, они также стремительно падают, как и увеличивались в последние дни. Сегодня заболевших коронавирусом 724 человека, а днем ранее было зафиксировано 890 случаев.

Вакцинация продолжается. В республику поступила партия вакцины для подростков. Детская вакцина от коронавирусной инфекции прошла клинические испытания в детских поликлиниках Москвы и показала свою безопасность и высокую эффективность в выработке иммунитета к COVID-19. С увеличением охвата республики вакцинацией можно быть уверенными, что эту болезнь мы преодолеем в ближайшее время.

Камиль Мирзоев