Общевузовский мавлид прошел в ДГИ

Общевузовский мавлид, приуроченный в месяцу Рабиуль Авваль, состоялся в Дагестанском гуманитарном институте. Почтили его своим визитом помощник муфтия республики Мухаммад Магомедов, заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Шафиев, руководитель Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Махачкала Магомед Суменов.

Открыл мероприятие ректор ДГИ Нухкади Бахмудкадиев: «Сегодня весь мир и наша страна, в частности, переживают непростые времена. Но, если обратиться к урокам посланнической миссии последнего Пророка ﷺ, то можно вспомнить, что Мухаммад ﷺ перенёс много горестей, лишений, ему пришлось выдержать сколько испытаний. В Коране есть такой аят, что за «каждой тягостью наступает облегчение». Этот аят взят из суры «Аш-Шарх», которая целиком была обращена к Пророку ﷺ в качестве поддержки и утешения в то время, когда неверующие оскорбляли его и подвергали жестоким гонениям. Аллаh призывает его никогда не отчаиваться, не лениться и всегда двигаться вперед ко Всевышнему. В этих аятах, безусловно, содержится назидание для всех нас. Мы должны следовать за ним, стараться быть похожим на него в делах, поклонении, в отношениях с окружающим обществом».

О важности следования примеру последнего Пророка ﷺ говорили и другие гости.

Мурад Шафиев, заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, отметил особую социальную миссию ДГИ. «Это уникальный институт не только потому что сочетает в себе светское и религиозное образование, но и потому, что готов всегда протянуть руку помощи, проводит немалое количество благотворительных проектов».

Так было и на этот раз. Мавлид посетили дети погибших военнослужащих в СВО и Сирии. Каждый ребёнок получил в подарок игрушки и массу положительных эмоций.

В ходе мероприятия звучали стихи, нашиды, а студенты вуза подготовили поучительную сценку о принятии ислама сподвижником Пророка ﷺ Умаром.

Источник: Пресс-служба ДГИ