Общественный транспорт – угроза или необходимость в период пандемии?

В некоторых СМИ и социальных сетях активно обсуждается вопрос о том, есть ли риск заражения в общественном транспорте в Махачкале, достаточно ли хорошо проводится дезинфекция маршруток и троллейбусов. А некоторые пользователи призывают полностью отказаться от этого вида пассажирских перевозок из-за угрозы заражения.

О том, как проходит дезинфекция в городском транспорте и что делается для того, чтобы снизить риски заражения, мы спросили у мэрии Махачкалы. В пресс-службе ведомства нам ответили, что каждая маршрутка и троллейбус перед выездом на рейс проходит полную обработку дезинфицирующими средствами внутри и снаружи. «Это работу мы делаем еще с конца марта и она сейчас достаточно хорошо налажена. Сейчас, когда транспорта на линиях стало меньше, проблем никаких не возникает.

Мэрия организовала пошив масок для работников транспортных компаний и других городских служб, вынужденных выйти на работу. Кроме того, мы регулярно призываем водителей и пассажиров соблюдать дистанцию в транспорте, устанавливали ленты, чтобы люди могли сидеть через одного. Однако, в большинстве случаев народ просто игнорирует эти требования, срывают эти ленты и сидят как им хочется.

Тем не менее, работу мы проводим. Но без желания самих людей самих соблюдать меры предосторожности, делать это очень сложно», – заявили в мэрии.

Что касается призывов закрыть общественный транспорт, в мэрии на это ответили, что по закону не имеют такого права. «Мы не можем запретить работу общественного транспорта. Более того, мы обязаны обеспечить его работу. Если у человека нет собственного транспорта и за такси платить возможности нет, муниципалитет обязан обеспечить его возможностью передвигаться общественным транспортом», – отметили в городской администрации.

Врач клиники «Целитель» Пахай Гамзатова отметила, что полностью исключить риск заразиться инфекцией в общественном транспорте практически невозможно. Но можно минимизировать риски. И для этого очень важна сознательность самих пассажиров. «Риск заразиться есть, конечно. Зависит от того на сколько много пассажиров в транспорте время поездки. Пути передачи – контактный и воздушно капельный. Поэтому необходимо носить маски, перчатки, не касаться лица. Окно в маршрутке или в автобусе лучше держать открытым для проветривания», – заявила врач.

В соцсетях также высказывается предположение, что разрешение на работу в период пандемии могли получить те предприятия, которые аффилированы с городскими или республиканскими чиновниками. Руководитель профсоюза водителей и предпринимателей Исалмагомед Набиев сообщил, что на городских линиях работают почти все частные компании и что все они получили разрешение работать. «Я наблюдаю за ситуацией на рынке пассажироперевозок и не заметил такого, чтоб кому-то давали работать во время пандемии, а кому-то создавали препятствия. Как идет работа по дезинфекции городских маршруток я не могу сказать, потому что специально этот вопрос не изучал. Но могу сказать, что на автостанциях междугородний транспорт полностью дезинфицируют. Что касается работы маршруток, то полностью исключить возможность заражения в маршрутке, на мой взгляд, невозможно, как и в других местах. При этом говорить о приостановке деятельности транспорта тоже неправильно. Есть случаи, когда обязательно приходится выходить. И людям как-то надо передвигаться», – заявил Набиев.