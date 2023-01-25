Общественный транспорт планируется запустить из аэропорта Уйташ

Во время прямого эфира главы республики Сергея Меликова жительницей региона был задан вопрос о необходимости запуска общественного транспорта из аэропорта Уйташ.

«В Дагестан прибывают туристы зачастую воздушным транспортом. Не планируется ли запустить общественный транспорт в аэропорт Уйташ. Хотя бы в Махачкалу?», — задала вопрос жительница региона.

Сергей Меликов сообщил, что в настоящее время министерством транспорта региона уже проводятся конкурсные процедуры для определения перевозчика, который будет выполнять задачи по данному маршруту. Также он отметил, что в рамках инвестиционного проекта, который реализуется в Дагестане идет развитие дальнейшего комплекса аэропорта.

«В ходе реконструкции на втором этапе инвестиционного проекта мы планируем решить не только вопросы с транспортом, но и созданием необходимой инфраструктуры в аэропорту: парковочное пространство, площадки для передвижения общественного транспорта», — ответил Меликов.

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Источник: https://mirmol.ru/novosti/obshhestvennyj-transport-planiruetsja-zapustit-iz-ajeroporta-ujtash/