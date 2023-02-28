Общественный транспорт будет запущен до аэропорта Махачкалы

По итогам выступления в парламенте в адрес Абдулмуслима Абдулмуслимова прозвучало порядка 10 вопросов от депутатов Народного собрания РД. Они касались строительства социальных объектов, проблем с опустыниванием земель, осуществления транспортных перевозок до аэропорта «Махачкала», строительства питомников для бездомных животных и тд.

Проблему отсутствия общественного транспорта, осуществляющего маршрут до аэропорта «Махачкала» озвучил депутат НС РД Шамиль Омаров. Он спросил у Председателя Правительства РД, какие меры принимаются для решения проблемы, и в какой срок вопрос будет решен.

«Минтранс РД объявил конкурс на осуществление данной перевозки по двум маршрутам: г.Махачкала – аэропорт «Махачкала» – пр. Р.Гамзатова и Южная автостанция – аэропорт «Махачкала». Помимо этого, хочу отметить, что Минтрансом РД предусмотрено субсидирование организаций, которые будут осуществлять перевозку пассажиров. Ждем заявок», — сообщил глава кабмина.