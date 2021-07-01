Общественные запросы к власти изменились

Динамика общественного запроса к власти за последние годы изменилась во многом, и особенно это было заметно во время прямой линии В.В. Путина 30 июня по сравнению с традиционной завершающей пресс-конференцией 17 декабря 2020 года. Да и форма прямого общения с народом изменилась в корне.

Президент страны 17 декабря 2020 заявил: «Поскольку ковидные условия не дали нам возможности провести открытую «[Прямую] линию», то мои коллеги постарались совместить одно и второе мероприятие, сделать вместе, хотя бы с элементами «Прямой линии», с тем чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно, для того чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее».

За прошедший и продолжающийся период распространения инфекции КОВИД-19 люди стали больше уделять внимание вопросам своей социальной защищенности, занятости, здоровья, льготам и реабилитационным мерам.

Если в 2020 году поднимались вопросы реформы первичного звена здравоохранения, то сейчас людей беспокоит административное давление по вакцинации от короновируса.

В ходе прямой линии Владимир Путин также заявил о поддержке партии «Единая Россия». И, само собой, другие парламентские партии в критическом русле поднимут в ходе предвыборной кампании вопросы на темы обязательной вакцинации, развития сельских территорий, строительства новых школ и детских садов, создания трудовых мест, цен на продовольственные товары и т.д.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»