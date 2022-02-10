Общественность за вакцинацию

Магомед Рамазанович Омаров является председателем Совета старейшин при главе Агульского района. Всегда находится в курсе событий и активно реагирует на социальную динамику. По его словам, вакцинация стала необходимостью в плане сохранения здоровья граждан. Особенно остро это относится к гражданам старшего возраста.

По словам аксакала, для гражданина категории 65+ становится крайне важным обезопасить себя от вируса, потому как справляться организму с давлением вируса очень непросто. И здесь главным методом защиты становится вакцинация. Она защищает и дает гарантии того, что вирус не пройдет, а в случае инфицирования пройдет максимально быстро и без последствий.

Магомед Рамазанович отмечает: «Вакцинируйтесь.Человечество не раз сталкивалось с вирусами и инфекциями, забыть про многие из них нам удалось благодаря вакцинации, так будет и в случае с коронавирусом».

Луиза Гусукаева