Общество

Общественное пространство в Дагестане будет видоизменяться по проектам архитекторов со всего мира

Оставить комментарий

Совсем недавно завершился прием заявок архитекторов на участие во Всероссийском конкурсе на разработку концепции архитектурного облика общественных пространств и образовательных учреждений Дагестана. Заявки поступили с разных стран мира, начиная с Токио, заканчивая Эквадором.

По проектам победителей конкурса будут спроектированы общественные зоны разных городов Дагестана, а также образовательные учреждения районов.

Так, преображение коснётся «Лунного берега» Махачкалы, уникальной школы в Буйнакске, детского сада в Акушинском районе и т.д.

24 декабря уже завершится отбор архитекторов-финалистов.

Также читают:

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев встретился ...
Противодействие терроризму в цифровом мире обсудил...
В Дагестане почтили память первого министра по нац...
Мурашко: пандемия прекратится только после массово...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *