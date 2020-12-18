Общественное пространство в Дагестане будет видоизменяться по проектам архитекторов со всего мира

Совсем недавно завершился прием заявок архитекторов на участие во Всероссийском конкурсе на разработку концепции архитектурного облика общественных пространств и образовательных учреждений Дагестана. Заявки поступили с разных стран мира, начиная с Токио, заканчивая Эквадором.
По проектам победителей конкурса будут спроектированы общественные зоны разных городов Дагестана, а также образовательные учреждения районов.
Так, преображение коснётся «Лунного берега» Махачкалы, уникальной школы в Буйнакске, детского сада в Акушинском районе и т.д.
24 декабря уже завершится отбор архитекторов-финалистов.