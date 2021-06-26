Вакцинация, Общество

Общественники встретились с жителями Редукторного поселка

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24 июня общественники провели встречу с жителями Редукторного посёлка. Встреча состоялась в многопрофильном лицее #9. Стороны встретились для обсуждения сложной ситуации с коронавирусом в республике.

Председатель Общественной палаты Абдулмуьмин Ибрагимов, его заместитель Шамсият Насрулаева, председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева, член комиссии по вопросам соцразвития и здравоохранения ОП РД Ислам Магомедов выступили с призывом пройти вакцинацию, так как это единственный выход для защиты себя и окружающих.

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