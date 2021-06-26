Общественники встретились с жителями Редукторного поселка

24 июня общественники провели встречу с жителями Редукторного посёлка. Встреча состоялась в многопрофильном лицее #9. Стороны встретились для обсуждения сложной ситуации с коронавирусом в республике.

Председатель Общественной палаты Абдулмуьмин Ибрагимов, его заместитель Шамсият Насрулаева, председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева, член комиссии по вопросам соцразвития и здравоохранения ОП РД Ислам Магомедов выступили с призывом пройти вакцинацию, так как это единственный выход для защиты себя и окружающих.