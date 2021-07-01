Общественники Дагестана солидарны с президентом страны в вопросе вакцинации

Прямая линия с Владимиром Путиным содержала в себе обсуждение наиболее актуальных для граждан вопросов, среди которых приоритетным явился вопрос вакцинации. Президент страны считает, что избежать очередных жёстких ограничительных мер удастся только путем вакцинации основной части населения, иначе локдауна не избежать.

С руководителем страны солидарны и общественные деятели Дагестана: юрист Тимур Гусаев, переболевший коронавирусом одним из первых и не понаслышке знакомый с последствиями и сложностями течения болезни; Булач Чанкалаев, а также журналист и руководитель волонтёрского движения Исрафил Исрафилов, который освещал события из «красной зоны» во время пика заболевания в Дагестане во время первой и второй волны. Они считают, что информационный ликбез в данном направлении необходимо проводить регулярно, ввиду того, что риски сохраняются из-за фейковых информационных вбросов, которым бездумно доверяется население.