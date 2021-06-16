Общественник Султан Хамзаев стал единственным на Северном Кавказе фронтменом партии «Единая Россия»

В список вошли 18 человек, которые ранее не являлись депутатами. Султан Хамзаев известен в стране своим проектом «Трезвая Россия». Созвучные законопроекты он инициирует несколько лет подряд. Самый известный из них — «Закон 21». Суть в том, чтобы разрешить продавать алкоголь с 21 года, а не с 18, как сейчас.

Госдума уже приняла другой закон Хамзаева, запрещающий продажу алкогольных энергетических напитков.

Султан Хамзаев стал одним из кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты Государственной Думы восьмого созыва. Он попал в первую десятку.