Общественник Муслим Гасангусейнов прокомментировал итоги конкурса на должность главы города Махачкалы

«Завершились выборы мэра Махачкалы. По результатам двух этапов конкурса было предложено 3 кандидатуры, чтобы депутаты горсобрания путем голосования выбрали нового мэра.

Двое из кандидатов, Арсен Магомедов и Юсуп Умавов, выступили с программами развития города.

Видно, что они хорошо знают о проблемах столицы Дагестана, в программах они озвучили проблемы и пути их решений.

Приятно было услышать, что оба кандидата непосредственно коснулись вопроса строительства канализационного коллектора, который необходим Махачкале и Каспийску.

Я надеюсь, что новый мэр сможет решить эту проблему.

Председатель горсобрания Марис Ильясов подчеркнул, что нужен серьёзный прорыв, чтобы вывести город из той ситуации, в которой он находится.

На мой взгляд, самое главное, чтобы руководство республики помогало мэру Махачкалы на своём уровне.

Без помощи Махачкале с её недофинансированием и системными проблемами будет тяжело самостоятельно всё решить.

Махачкалинско-Каспийской агломерации нужна поддержка и помощь – здесь де-факто живет более половины населения нашей республики.

Проблем много, желаю, чтобы у нового мэра всё получилось.

Юсуп Умавов правильно отметил, что проблемы невозможно решить за год или два, но если за решение примутся все – руководство республики, города, внутригородских районов, депутатского корпуса, общественники, горожане, то общими усилиями мы справимся», – сказал Муслим Гасангусейнов.

Также он пожелал удачи и прорывных успехов во благо столицы нашего региона и горожан.