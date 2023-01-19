Общественник Гасан Османович призвал дагестанцев принять участие в прямой линии с Сергеем Меликовым

«Салам алейкум друзья. 25 января 2023 г. будет одно из самых важнейших событий — это прямая линия с Главой РД Сергеем Алимовичем Меликовым.

2021-2022 год были сложными для всей нашей страны и Республики в частности, но несмотря на это руководство Республики в лице Сергея Алимовича Меликова и его команды смогли выстоять и справиться с проблемами. Мне как человеку представляющему социально не защищённую группу населения приятно, что бюджет Республики социально ориентирован, несмотря на Специальную Военную Операцию и несмотря на те проблемы, которые есть.

Руководство Республики не закрывается от проблем и готово отвечать прямо на вопросы народа и не выдвигая какую-то из проблем на передний план. Все проблемы одинаково важны, по всем проблемам вынесены те или иные решения, но Главе РД важно слышать проблемы людей. Прямая линия покажет степень доверия народа к власти. Для всей Республики 25 января это сверка часов и вектор работы на 2023 г.

Призываю народ Дагестана участвовать в прямой линии и задавать свои вопросы. Это поможет наладить системную работу на местах и услышать те проблемы, которые беспокоят народ Дагестана», — написал Османов в своём Телеграм.