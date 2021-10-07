Общественник Арсен Магомедов о случае в метро Москвы

Однажды в Москве я, студент 1 курса юр. факультета, оказался свидетелем драки между моим земляком и каким-то парнем. Даже не столько свидетелем, сколько секундатом — земляк позвал меня, и мы втроем отошли за гаражи.

Помню переживание того парня насчет моего участия, видя это, я ему сказал: «не переживай, толпой не нападем». Так и вышло. Хоть мой земляк фактически и проиграл эту драку, я не вмешался. Разве, что разнял их, когда она затянулась (долго лежали на снегу).

Тогда я подумал, что мой земляк, наверное, не этого ждал от меня, но поступить по другому не мог. К чести земляка, он мне ничего в последующем не предъявлял. Но это были лихие 90-е.

Я до сих пор считаю, что нападение толпой на одного бесчестием (если, конечно, это не маньяк-убийца, которого нужно задержать до прибытия полиции).