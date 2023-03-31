Общественная палата – площадка, для решения с властью вопросов, которые действительно волнуют людей

В Дагестане начинается работа по формированию нового состава Общественной палаты.

Свое мнение по этому вопросу высказывает главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Тарлан Алекперов: «Обновление состава Общественной Палаты РД это очередной приток новой крови. Процесс приведет к оздоровлению и обновлению органа, в рамках которого необходимо ежедневно проводить мониторинг работы государственных органов власти и общественной жизни республики в целом. От нового состава ожидаем именно тот импульс, который необходим региону для непрерывного развития с подробным контролем и мониторингом от общественников.

Роль Общественной палаты РД огромна — главное помочь власти в реализации проектов, где необходим общественный контроль для последующей реализации государственных программ».

На площадке Общественной палаты люди смогут выразить самые разные точки зрения, зачастую не совпадающие с официальной. Каждый имеет право высказать то, что считает важным. Главное, чтобы это было направлено на благо народа, на сохранение межнационального мира и согласия. В новый состав должны войти представители всех национальностей и вероисповедания, проживающие в нашей республике.

Общественные организации, которые будут направлять кандидатов для включения в Общественную палату республики, должны к этому вопросу подойти ответственно.

Общественная палата должна дать власти конкретные предложения для решения вопросов, которые действительно волнуют людей.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»